Чита, , 10:18 — REGNUM В масштабных учениях Восточного военного округа (ВВО), начавшихся в Забайкалье, будут применены тяжёлые огнемётные системы (ТОС) залпового огня «Солнцепёк». Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты задействуют уникальные боевые системы на нескольких практических этапах учений, в обороне и в наступлении, в том числе ночью.

«Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк», во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями, поразят живую силу, легкобронированную технику «противника», расположенную открыто и в укрытиях на расстоянии до нескольких десятков километров… Военнослужащие будут действовать используя тактику внезапного огневого поражения целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скрытый отход ТОС «Солнцепёк» после выполнения задачи будут обеспечивать подразделения аэрозольного противодействия, прикрывающие маневрирующие установки с помощью дымовых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабных учениях ВВО, начавшихся в Забайкалье, принимает участие более 12 тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии из Забайкальского края и Амурской области.

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