Сасово, Рязанская область, , 10:16 — REGNUM Зоозащитники обратили внимание на содержание безнадзорных собак в приюте в Сасово Рязанской области. Фотографии с животными в грязи опубликовали в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным издания «Вид сбоку», с этим приютом мэрия Рязани заключила двухмесячный контракт. В обязанности индивидуального предпринимателя входит отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных собак в прежнюю среду обитания. Зоозащитники утверждают, что отловленные животные стали бесследно исчезать и поэтому приехали без предупреждения в приют. От увиденного они остались «в шоке»: корм хранится под открытым небом, территория утопает в грязи, собаки лежат в лужах.

«Из-за погодных условий и резкого таяния снега, работа приюта приостанавливается на две недели, в связи с подтоплением. Ведутся экстренные работы по осушению. Все животные живы и накормлены. Ведутся плановые ветеринарные работы. Животные из подтапливаемых мест переведены на временное содержание в клетки и возвышенности», — написали 1 апреля в паблике приюта.

На время уборки в приюте приостановили приём животных .