Кабул, , 10:17 — REGNUM В результате крушения военного вертолета в южной афганской провинции Гильменд три человека погибли и еще четверо были ранены. Об этом 1 апреля сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу провинциального совета Атуллу Афгана.

Кроме того, в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что вертолет был сбит их представителями в момент, когда он готовился нанести авиаудар. Утверждается, что при этом погибли пять человек — командир, трое военнослужащих и пилот винтокрылой машины.

В то же время, минобороны Афганистана сообщило, что вертолет совершил вынужденную посадку в районе Нахр-э-Сарадж провинции из-за технических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Индонезии 31 марта заявило, что в акватории Яванского моря спасатели обнаружили речевой самописец авиалайнера компании Sriwijaya Air Boeing 737, разбившегося в январе вскоре после взлёта.