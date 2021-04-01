Сеул, , 10:20 — REGNUM 1 апреля военнослужащие Южной Кореи возобновили работы по обезвреживанию мин вблизи границы с Северной Кореей для повышения безопасности и удобства местных жителей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

По их словам, для участия в разминировании мобилизованы 1700 военнослужащих из 34-х инженерных подразделений. В текущем году работы запланированы на площади 630 тыс. кв. м. в 42 административных районах.

Напомним, что разминирование районов вблизи межкорейской границы началось в 1998 году. К настоящему времени обезврежены в общей сложности 60 тыс. мин.