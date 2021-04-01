Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Genesis представил пятый по счету концепт-кар под названием X Concept. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Genesis Концепт-кар Genesis X Concept

Премьера новинка прошла в формате онлайн. Кроме того, Genesis представил новое электрическое купе X Concept на специальном мероприятии на крыше одного из зданий в Лос-Анджелесе.

Модель выделяется одной необычной деталью — объединенным капотом и крыльями, которые образуют бесшовный элемент фронтальной части. Передняя часть Genesis X Concept получила решетку Crest в форме щита, который покрывает трехмерный узор G-Matrix.

Еще одной особенностью экстерьера новинки стали фары и фонари, созданные в фирменном стиле марки Genesis. Оптика, получившая название Two Lines, выполнена в виде спаренных горизонтальных полос.

Ранее в сети были обнародованы снимки нового Genesis G70, который получил кузов Shooting Brake.

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