Москва, 1 апреля 2021, 10:12 — REGNUM Качественными продуктами питания большинство жителей России (85%) считает продукты, не содержащие искусственных красителей, и с небольшим сроком хранения (49%), приводит данные ИХ «Ромир».
Также качественными являются продукты питания, выращенные или произведенные в России, (28%) выпущенные известной маркой (12%) или импортного производства (3%).
При покупке продуктов граждане больше всего обращают внимание на срок годности (83%), цену (80%) и состав (76%), меньше всего — на марку и страну-производителя (по 21%). Не готовы переплачивать ни за какие продукты 45%.
Опрос проведен в марте 2021 года среди 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 73% жителей России считают качественными продукты питания, не содержащие искусственных добавок, ГМО и красителей.
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