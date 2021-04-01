Москва, , 10:12 — REGNUM Качественными продуктами питания большинство жителей России (85%) считает продукты, не содержащие искусственных красителей, и с небольшим сроком хранения (49%), приводит данные ИХ «Ромир».

Также качественными являются продукты питания, выращенные или произведенные в России, (28%) выпущенные известной маркой (12%) или импортного производства (3%).

При покупке продуктов граждане больше всего обращают внимание на срок годности (83%), цену (80%) и состав (76%), меньше всего — на марку и страну-производителя (по 21%). Не готовы переплачивать ни за какие продукты 45%.

Опрос проведен в марте 2021 года среди 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 73% жителей России считают качественными продукты питания, не содержащие искусственных добавок, ГМО и красителей.

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