Владивосток, , 10:16 — REGNUM В Приморье активизировали клещи — в больницы обратились уже десять жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

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По словам специалистов, активность клещей в Приморье и возможность передачи клещевого энцефалита составляет в среднем 215 дней.

Первый случай присасывания клеща в этом году зарегистрирован 14 марта. Из десяти обратившихся к медикам человек, двое — дети. Клещи присасывались во Владивостоке (в лесной зоне в районе бухта Лазурная), в Уссурийске, в Шкотовском районе и в Находке.

«Сдано на экспресс-исследование четыре клеща. В одном из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека», — добавили специалисты.

За аналогичный период 2020 года клещей на себе обнаружили девять приморцев, в том числе пять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 апреля 2021 года в России от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года, случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими подобными инфекциями не зафиксировано.