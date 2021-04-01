Москва, , 10:11 — REGNUM В России с 1 апреля вступил в законную силу новый регламент проведения экзамена на получение водительского удостоверения, утверждённый приказом МВД России в феврале 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ключевым изменением стало исключение из экзамена так называемой «площадки». Теперь сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения в ходе одного практического экзамена вместо двух, проводимых до настоящего времени на закрытой площадке и в городе.

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Навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъёме также будут проверяться в условиях дорожного движения. Проведение экзаменов на заранее определённых маршрутах исключается.

Кроме того, на экзамене смогут присутствовать наблюдатели (другие ученики автошколы, представители общественных организаций и автошкол). Экзамен будут снимать четырьмя камерами, две из которых установлены в салоне автомобиля, а также вестись аудиозапись.

Коснулись изменения экзамена по теории. Так, перечень ошибок разделили на группы по штрафным баллам, в зависимости от степени влияния на безопасность движения. За непристёгнутый ремень или беседу по телефону во время вождения сдачу будут немедленно прекращать.