Белая Калитва, , 10:10 — REGNUM В Ростовской области под следствие попал директор белокалитвинского муниципального бюджетного учреждения. Его подозревают в присвоении бытовой техники, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, подозреваемый взял в личное пользование телевизор, холодильник, пылесос и другое имущество, находящееся на балансе учреждения. В результате были нарушены права и законные интересы работников организации и самого учреждения.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» продолжается.