Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили конвенцию Содружества Независимых Государств (СНГ) о передаче исполнения наказания, которое не связано с лишением свободы. Заседание верхней палаты транслировалось на сайте парламента.

Документ сенаторам представил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. По его словам, конвенция устанавливает порядок передачи исполнения наказания в рамках СНГ.

Осужденный или его представитель обращается с просьбой о передаче его исполнения в компетентный орган государства исполнения наказания. После этого генпрокуратура направляет запрос о передаче исполнения наказания.

Затем, суд принимающей страны определяет наказание по делу. Однако оно не может быть более строгим, чем решение первого суда.