Шарыповский район, Красноярский край, , 10:06 — REGNUM Осуждён житель Красноярского края, смертельно травмировавший ребёнка в акватории озера Большое. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Приговор в отношении мужчины вынес Шарыповский районный суд Красноярского края с участием Ачинского транспортного прокурора.

Установлено, что 3 августа 2019 года мужчина плыл на маломерном судне с подвесным лодочным мотором по озеру Большое в Шарыповском районе края. В это время он допустил наезд на маленького ребёнка, находившегося в озере. Девочка погибла.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, девочке, которую сбил водитель катера, было девять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Винт моторной лодки смертельно травмировал ребёнка в Красноярском крае