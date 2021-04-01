Шарыповский район, Красноярский край, 1 апреля 2021, 10:06 — REGNUM Осуждён житель Красноярского края, смертельно травмировавший ребёнка в акватории озера Большое. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Приговор в отношении мужчины вынес Шарыповский районный суд Красноярского края с участием Ачинского транспортного прокурора.
Установлено, что 3 августа 2019 года мужчина плыл на маломерном судне с подвесным лодочным мотором по озеру Большое в Шарыповском районе края. В это время он допустил наезд на маленького ребёнка, находившегося в озере. Девочка погибла.
Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, девочке, которую сбил водитель катера, было девять лет.
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