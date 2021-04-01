Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Трое жителей Петербурга съели на ужин яичницу, которую пожарили на средстве от тараканов. В результате один из участников застолья умер, двум другим понадобилась помощь врачей.

Как сообщает 1 апреля агентство «Оперативное прикрытие», инцидент произошел днем 31 марта в Красносельском районе Петербурга. Трое мужчин решили приготовить еду, один из них, по предварительной версии, намеренно решил отравить пищу и брызнул на сковородку средство от тараканов.

Еду попробовал один из гостей хозяина квартиры, который вскоре скончался. Двое других мужчин были госпитализированы с диагнозом «отравление фосфорорганическими веществами». Сейчас они находятся в реанимации.