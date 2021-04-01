Нейпьидо, 1 апреля 2021, 10:11 — REGNUM Жители Мьянмы массово покидают страну после военного переворота, они бегут в соседние государства. Об этом постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам по итогам консультаций Совета Безопасности по ситуации Мьянме.
По её словам, зафиксированы перемещения мьянманцев в соседние страны, так люди стремятся избежать преследования со стороны военных. За минувшие выходные около 3 тыс. гражданских лиц сбежали в Таиланд.
Насилие со стороны военных абсолютно недопустимо, в этой связи нужен мощный сигнал международного сообщества, подчеркнула она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер предупредила о том, что вслед за военным переворотом в стране может начаться масштабная гражданская война.
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