Нейпьидо, , 10:11 — REGNUM Жители Мьянмы массово покидают страну после военного переворота, они бегут в соседние государства. Об этом постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам по итогам консультаций Совета Безопасности по ситуации Мьянме.

По её словам, зафиксированы перемещения мьянманцев в соседние страны, так люди стремятся избежать преследования со стороны военных. За минувшие выходные около 3 тыс. гражданских лиц сбежали в Таиланд.

Насилие со стороны военных абсолютно недопустимо, в этой связи нужен мощный сигнал международного сообщества, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер предупредила о том, что вслед за военным переворотом в стране может начаться масштабная гражданская война.

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