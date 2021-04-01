Ярославль, 1 апреля 2021, 10:04 — REGNUM В Красноперекопском районе Ярославля на улицах Гудованцева, Соловьёва, Новое Творогово и Софьи Перовской случился потоп. Об этом на своей странице Facebook рассказала помощник председателя фракции КПРФ в облдуме Алеся Колобкова.
Подтопление улиц и домов произошло из-за того, что на территории частного сектора нет ливневой канализации, а также потому, что при строительстве соседнего многоквартирного дома были нарушены нормы.
Проблема подтоплений в целом актуальна для Ярославля этой весной. Снег с улиц города вывозился недостаточно, сейчас он тает и вода затапливает дороги.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы просят закрыть дорогу, на которой тонут машины