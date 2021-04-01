Ярославль, 1 апреля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля на улицах Гудованцева, Соловьёва, Новое Творогово и Софьи Перовской случился потоп. Об этом на своей странице Facebook рассказала помощник председателя фракции КПРФ в облдуме Алеся Колобкова.

Алеся Колобкова Затопленная улица

Подтопление улиц и домов произошло из-за того, что на территории частного сектора нет ливневой канализации, а также потому, что при строительстве соседнего многоквартирного дома были нарушены нормы.

«Застройщик проложил в канаву трубу диаметром 400 мм, хотя, согласно разрешительной документации, диаметр трубы должен составлять 800 мм. Весной, в дождливое лето и осенью данной трубы явно недостаточно. В данный момент ситуация критическая», — пояснила Колобкова.

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Проблема подтоплений в целом актуальна для Ярославля этой весной. Снег с улиц города вывозился недостаточно, сейчас он тает и вода затапливает дороги.