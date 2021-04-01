Калуга, 1 апреля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Калуге началась проверка по факту невыплаты заработной платы работникам завода «Калугатрансмаш», сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kalugatransmash.ru На заводе «Калугатрансмаш».

Следователи выясняют количество пострадавших, суммы и период задолженности перед каждым работником, причины невыплат и другие обстоятельства. В рамках проверки планируется провести мероприятия, направленные на взыскание задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге за последние три месяца долг по зарплате перед 311 сотрудниками предприятия «Калугатрансмаш» превысил 25 млн рублей. Основная проблема предприятия, ставшая причиной формирования долгов по зарплате, — дефицит оборотных средств. Задолженность по зарплате возникла из-за того, что один из конкурсов на поставку продукции РЖД завод не выиграл.