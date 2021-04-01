Москва, , 10:02 — REGNUM В России вкладчики выводят средства с банковских депозитов, так как банки не могут предложить выгодную ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя прогнозы российских банкиров о том, что в 2021 году рынок сбережений имеет шансы вырасти на 14%.

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«Рост сбережений — показатель очень неоднородный. В настоящее время происходит отток сбережений с вкладов. Банки не могут предложить конкурентную ставку по депозитам. Она в лучшем случае равна инфляции. Поэтому вкладчики уходят, — сказал Ковригин. — А вот по инвестиционным продуктам, действительно, можно говорить о росте сбережений. И ключевым фактором здесь является не рост благосостояния населения, не резкое изменение структуры потребления и сбережения, а повышение доступности инвестпродуктов».

Как подчеркнул Ковригин, банки соревнуются в разработке удобных приложений для инвесторов, предоставляя доступ к иностранным биржам.

«Кроме того, средний доход по инвестициям, в том числе и консервативным (облигации), превышает инфляцию. Индекс российского фондового рынка растёт довольно стабильно. Почему бы не сберегать таким образом?» — пояснил экономист.

При этом, как подчеркнул Ковригин, рост сбережений в такой структуре никак не повлияет на рынок депозитов.

«Проценты по ним останутся в сегодняшнем диапазоне», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Олег Чернов заявил о том, что власти РФ должны создавать как можно больше стимулов для того, чтобы граждане открывали свой бизнес.

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