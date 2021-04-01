Соледар, ДНР, 1 апреля 2021, 10:07 — REGNUM В результате обстрела посёлка Александровка повреждён один дом. Об этом сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, украинские силовики выпустили шесть гранат из гранатомёта СПГ со стороны населённого пункта Марьинка.
К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обсудил ситуацию на Украине с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
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