Соледар, ДНР, , 10:07 — REGNUM В результате обстрела посёлка Александровка повреждён один дом. Об этом сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

По данным представительства, украинские силовики выпустили шесть гранат из гранатомёта СПГ со стороны населённого пункта Марьинка.

«Зафиксировано повреждение кровли по адресу: н.п. Александровка, ул. Горького, дом 58», — сказано в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обсудил ситуацию на Украине с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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