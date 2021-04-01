Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Разработчики Instagram анонсировали выход новой функции Reels Remix. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте компании.

«Теперь вы можете использовать функцию Remix в Reels, чтобы поставить своё видео рядом с уже существующим», — говорится в сообщении. По словам разработчиков, это еще одна «возможность сотрудничать в Instagram».

По функционалу опция похожа на TikTok Duet, где также можно записывать свой «ответ» рядом с видео другого пользователя, при этом на экране оба ролика будут отображаться одновременно. Записать «дуэт» в TikTok можно только в том случае, если владелец установил разрешение на ответную съёмку.

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