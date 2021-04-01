Пермь, , 10:01 — REGNUM В городах Пермь и Краснокамск Пермского края оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели задержания трех участников группы, причастных к вымогательству. Один из молодых людей собирался покинуть регион и задержан в аэропорту, сообщает пресс-служба УМВД по Прикамью.

По версии следствия, злоумышленники требовали от жителя Краснокамска 200 тысяч рублей. После отказа вымогатели установили за своей жертвой слежку. В один из дней молодого человека насильно усадили в машину, вывезли на кладбище, где облили бензином и, угрожая оружием, потребовали передать деньги. Впоследствии парня увезли на съёмную квартиру и удерживали на протяжении недели. В результате запуганный горожанин подписал документы на продажу собственной квартиры. Вырученные деньги (1,2 млн рублей) были переданы вымогателям.

В ходе проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято оружие, которым угрожали потерпевшему, документы и другие вещественные доказательства, которые имеют существенное значение для следствия. На проданную квартиру наложен арест.

По факту крупного вымогательства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение. Главный из них (25-летний житель Перми) заключен под стражу. Остальным молодым людям избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом и покидать место жительства, кроме двух часов в сутки — по необходимости.