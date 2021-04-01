Брюссель, , 10:01 — REGNUM 31 марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС. Причиной стал новый закон о судебной системе Польши, который Варшава приняла 20 декабря 2019 года. По мнению представителей Брюсселя, он «подрывает независимость польских судей и несовместим с принципом ЕС о верховенстве права». Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на свои источники.

В Брюсселе утверждают, что Польша, приняв указанный закон, нарушает принципы ЕС.

«Новый закон позволяет Дисциплинарной палате польского Верховного суда, состав которой назначается правительством, а потому её независимость очень сомнительна, влиять на решения по делам, которыми должны заниматься судьи», — говорится в обращении.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уже заявил, что иск Еврокомиссии в Суд ЕС «лишен юридических оснований». При этом он напомнил, что система правосудия является сферой исключительной компетенций каждой из стран-членов, что прямо вытекает из Конституции Польши и Договора о ЕС.