Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUM Число образовательных учреждений в столице Бурятии Улан-Удэ, в которые поступили сообщения об угрозе взрыва достигло восьми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии, объекты обследовали взрывотехники.

На месте работали также экстренные службы, оцепление и эвакуацию работников и учащихся обеспечили правоохранители.

«Группами разминирования ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных предметов, представляющих опасность не обнаружено. Сообщения не подтвердились», — отметили в управлении.

Напомним, очередная волна «минирований» различных объектов прокатилась за последние двое суток практически по всем регионам России. Как сообщало ИА REGNUM, накануне из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы в том числе мэрии Омска и Саратова.

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