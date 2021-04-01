Москва, , 10:00 — REGNUM В России с 1 апреля вступил в силу закон о минимальной цене на пачку сигарет, сообщает ИА REGNUM.

Закон содержит формулу, по которой предлагается высчитывать единую минимальную цену табачной продукции. Раньше предполагалось, что методику расчета установит правительство РФ.

При этом реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно формуле, единая минимальная цена на сигареты в России на 2019 год могла составить 86,28 рубля. В декабре 2020 года в Совфеде ее определили в размере 106 рублей за пачку.

Напомним, что с 1 января в России ставка акциза на сигареты выросла на 20% и составила 2359 рублей на тысячу штук, на электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

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