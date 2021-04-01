Тула, , 10:01 — REGNUM В результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 16 человек. Об этом 1 апреля сообщил источник в экстренных службах.

«После столкновения автобуса и двух автомобилей 16 человек доставили в больницу для обследования», — приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, что автобус перевозил рабочих и добавил, что, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель автобуса на Путейской улице не справился с управлением, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями», — уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 марта автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Каневском районе Краснодарского края.