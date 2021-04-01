Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии следственное управление и прокуратура организовали проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Канаше, в результате которого сгорела кровля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службах ведомств.

Возгорание произошло сегодня, 1 апреля, в Канаше на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома № 10 по улице Разина. Площадь возгорания составила 900 кв. метров, крыша сгорела. В ведомстве отмечают, что пострадавших нет.

Правоохранители организовали по данному факту доследственную проверку. Устанавливаются причина возгорания и другие обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

«В ходе процессуальной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей организации по обслуживанию чердачного помещения указанного жилого дома», — говорят в следственном управлении.

Процессуальная проверка, проводимая следственными органами, взята на контроль прокуратурой Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии поступила в 03:28, пожар ликвидировали в 05:00. Из дома эвакуировали 170 человек, включая 15 детей. Их временно разместили в школе № 3 и школе-интернате.

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