Москва, , 09:58 — REGNUM На территории Москвы проведено свыше 20 млн ПЦР тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает 1 апреля пресс-служба комплекса социального развития столицы.

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В пресс-службе отметили, что массовое тестирование остаётся элементом борьбы с пандемией несмотря на снижение напряжённости. По-прежнему доступна запись на ИФА‑ и ПЦР-тестирование, в обязательном порядке тестирование проходят москвичи с симптомами ОРВИ и их близкие. Кроме того, тестирование является условием для госпитализации в неинфекционные стационары.

Пройти исследование по методу ПЦР можно в одной из 162 взрослых и 45 детских поликлиник.