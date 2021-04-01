Элиста, , 09:58 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 апреля.

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Общее число умерших от COVID-19 в Калмыкии достигло 316 человек.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением более 19 100 человек.

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