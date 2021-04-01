Москва, , 09:57 — REGNUM Владимир Познер сегодня, 1 апреля, в итоге улетел из Тбилиси, где он 31 марта хотел отпраздновать свой день рождения, а ему все испортили и протестный митинг устроили, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Плюс МВД оштрафовала его на $600 за нарушение правил карантина, а вместе с ним еще 31 человека. Но, это дело Грузии.

Возникает другой вопрос: никогда не понимал почему его называют журналистом, да еще и российским. Почему он называет себя журналистом. Он был им 30 лет назад.

А сегодня Познер — бизнесмен в медиасфере с элементами ресторанного. И если посмотреть на это с такой стороны, то ничего необычного не случилось.

Русский предприниматель средней руки слетал за границу, чтобы свой день рождения отпраздновать. Ему там указали на неподобающее поведение, оштрафовали и отправили восвояси», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, российский телеведущий Владимир Познер столкнулся с гражданскими активистами в столице Грузии, прибыв туда отмечать свой 87-й день рождения.

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