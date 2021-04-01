Уфа, , 09:58 — REGNUM 105 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 32 463 случаев заражения коронавирусом. При этом 27 624 человека справились с этой инфекцией, в том числе 172 человека выздоровели за минувшие 24 часа. Вакцинацию в регионе завершили 97 987 желающих.

Отмечается, что за сутки была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего скончались 363 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 марта в республике за сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом.