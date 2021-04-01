Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга окажут помощь ряду больниц. Решение приняли на заседании «медицинской фракции» гордумы.

Каждый депутат группы выберет медучреждение, которому будет оказана поддержка. Для координации действий парламентарии встретятся с главой города Алексеем Орловым и министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым.

В состав «фракции» вошли депутаты Алексей Вихарев (руководитель группы), Анастасия Немец, Алексей Мещеряков и другие парламентарии. Объединение хотят расширить, но пока этому мешает действующее положение о депутатских группах, так как некоторые парламентарии уже состоят в иных объединениях.

Как сообщало ИА REGNUM, также в гордуме недавно создали группу развития Ленинского района во главе с недавно избранным депутатом Виталием Чачиным.

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