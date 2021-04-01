Москва, , 09:55 — REGNUM Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» 2Казань» будет передана Минобороны ко Дню Военно-морского флота РФ, 25 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Произошел небольшой перенос сроков передачи «Казани» флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ», — сказал он.

Ранее предполагалось, что подводную лодку передадут ориентировочно в мае-июне 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» водоизмещением 13 800 тонн с экипажем из 64 человек способны погружаться на глубину до 520 метров, развивая подводную скорость до 31 узла. Подлодки вооружены морскими минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в пусковых установках, рассчитанных также и на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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