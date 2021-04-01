Токио, 1 апреля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения преемника седана Mitsubishi Lancer Evo, созданные дизайнерами студии Rain Prisk. Размещены рендеры на сайте студии.

Пресс-служба Rain Prisk Новое поколение Mitsubishi Lancer Evo

Автомобиль на дизайнерских рендерах получил фирменную радиаторную решётку, более крупные воздухозаборники на переднем бампере, узкие передние фары на светодиодах и большой спойлер на корме.

Ожидается, что под капотом Lancer Evo будет установлен двухлитровый турбированный мотор от Renault Megane RS производительностью 345 «лошадей», который сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором и системой привода 4×4 S-AWC.

Напомним, в конце марта нынешнего года компания Mitsubishi зарегистрировала в России рестайлинговый кроссовер Outlander с 2,5-литровым мотором. Обновлённая модель появится на авторынке России в 2022 году.

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