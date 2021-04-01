Обнародован рендер нового поколения Mitsubishi Lancer Evo
Токио, 1 апреля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения преемника седана Mitsubishi Lancer Evo, созданные дизайнерами студии Rain Prisk. Размещены рендеры на сайте студии.
Автомобиль на дизайнерских рендерах получил фирменную радиаторную решётку, более крупные воздухозаборники на переднем бампере, узкие передние фары на светодиодах и большой спойлер на корме.
Ожидается, что под капотом Lancer Evo будет установлен двухлитровый турбированный мотор от Renault Megane RS производительностью 345 «лошадей», который сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором и системой привода 4×4 S-AWC.
Напомним, в конце марта нынешнего года компания Mitsubishi зарегистрировала в России рестайлинговый кроссовер Outlander с 2,5-литровым мотором. Обновлённая модель появится на авторынке России в 2022 году.
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