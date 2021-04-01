Сеул, , 09:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты. Общее число подтверждённых случаев в армии увеличилось до 661. Из них 631 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 551 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 103 639.

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