Казань, , 10:35 — REGNUM В Татарии по итогам 9 месяцев 2020 года доля малого и среднего бизнеса превысила 25%, в котором занято 33% трудоспособного населения. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов на встрече с общественными представителями уполномоченного при глава РТ по защите прав предпринимателей в муниципальных районах и городских округах.

Всего в республике зарегистрировано более 155 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В этой сфере трудятся 534 тыс. человек, если учесть самозанятых, то на 114 тыс. человек больше, уточнил Минниханов.

Татария в лидерах по развитию МСП в Приволжском федеральном округе и на 7 месте среди регионов России.

В муниципальных районах, где их руководители заинтересованы в развитии МСП, развивается инфраструктура, но в настоящее время требуется комплексная застройка территорий. Необходимо не только жилье, но и школы, детсады, что позволит создавать рабочие места. По словам главы РТ, комплексная застройка — это и возможности для бизнеса.

Новые формы товародвижения появляются для бизнеса с развитием электронной торговли. Региональному бизнес-сообществу стоит задуматься над продвижением продукции, ее соответствующей упаковки и маркировки, резимировал Рустам Минниханов.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии, наставник конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Рустам Минниханов встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — руководителем комитета по инновациям в группе компаний ICL Тимуром Кайданным и управляющим директором по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ Иреком Садыковым. Глава республики будет их карьерным и профессиональным наставником в течение одного года.

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