Берлин, , 09:55 — REGNUM В прививочной кампании от COVID-19 в Германии готовы принять участие 69% жителей страны. Это 1 апреля следует из результатов опроса, который был проведен социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.

В социологическом опросе принял участие 1001 совершеннолетний житель Германии.

Согласно этим данным, 51% из числа принимавших участи в опросе готов пройти вакцинацию препаратом британско-шведской компанией AstraZeneca, в то же время 44% респондентов не хотели бы использовать данный препарат.

При этом прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», в случае если данный препарат будет одобрен для применения в Евросоюзе, готовы сделать 57% опрошенных и еще 30% респондентов — не готовы.

Также, по информации социологов, 10% жителей ФРГ не определились с тем, будут ли они участвовать в вакцинации, и 8% категорически отказались ее проходить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Германии выявили 24300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число стало составлять 2 833 173.