Кишинёв, , 09:57 — REGNUM В Молдавии в течение суток 31 марта выявили 1871 случай заражения коронавирусом в ходе 6841 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 230 241 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 207 852 человека, в том числе 2093 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4167 пациентов с COVID-19, из которых 331 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4827 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 45 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 917 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4469 тестов. Выздоровевшими врачи признали 2056 человек.

Стоит отметить, что 45 случаев смерти пациентов с COVID-19 в сутки для Молдавии является «рекордным» показателем. Его зафиксировали второй день подряд. В республике с 1 апреля введён режим чрезвычайного положения.

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