Элиста, , 09:52 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 26 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 1 апреля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 263 пациента. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 777 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 007 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 19 116 человек.

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