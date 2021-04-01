Ташкент, , 09:52 — REGNUM По итогам марта 2021 года уровень инфляции в Узбекистане составил 0,8%. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

В январе—марте 2021 года уровень инфляции составил 2,5%, в годовом выражении — 10,9%.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 0,6%, услуги — на 0,4%.

В годовом выражении продовольствие подорожало на 13,9%, непродовольственные товары — на 8,8%, услуги — на 8,3%.

Напомним, в марте 2020 года уровень инфляции составил 1,3%, в январе—марте 2020 года — 2,8%, в годовом выражении — 13,6%.

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