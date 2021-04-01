Хабаровск, , 09:55 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили с экспертным сообществом перспективы социально-экономического развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«У нас на встрече ведущие представители экспертного сообщества — это именно те люди, которые хорошо разбираются в социально-экономическом и политическом положении страны и могут внести свои предложения на благо развития Хабаровского края и улучшения жизни населения», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Участники совета вынесли на рассмотрение проект становления деревянного домостроения. По мнению инициаторов, за этим видом деятельности в Хабаровский край придут новые технологии по переработке этого возобновляемого ресурса.

Эксперты склоняются и к созданию научно-исследовательского центра деревянного домостроения — есть профильные патенты, полученные за рубежом, есть научная база для этого и люди, которые готовы развивать это направление и лесоперерабатывающие предприятия.

«Дом дальневосточника» — будет новый флагманский проект Хабаровского края. Начнем типовое производство в районах региона,» — одобрил идею Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, инструменты сельской ипотеки следует реформировать, предусмотрев возможность кредитования строительства домов из бруса и бревна, быстровозводимых домов по современным технологиям, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.