Калуга, , 11:24 — REGNUM В Калужской области в 2020 году были сняты с профилактического учета 589 подростков, из них 368 — в связи с улучшением ситуации, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании, в котором в режиме видеоконференции приняли участие более 200 специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, было рассмотрено 3967 административных протоколов (1310 на несовершеннолетних и 2657 — на родителей, ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности). Вынесено 2027 административных наказаний в виде штрафов. На встрече также говорили о трудных подростках, совершивших тяжкие преступления и подлежащих направлению в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Юные правонарушители проживают в Калуге, Обнинске, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Малоярославецком, Сухиничском и Юхновском районах. Опытом работы с ними поделились представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По итогам обсуждения детский омбудсмен Ольга Коробова предложила обобщить положительный опыт муниципалитетов в организации взаимодействия с несовершеннолетними группы риска и их семьями с целью распространения наиболее успешных практик.

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