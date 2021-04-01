Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM В Бурятии летальные случаи среди пациентов с коронавирусом продолжают регистрироваться ежедневно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались ещё два человека.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 787 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 36 096 (44 новых случая за сутки). Выздоровели к настоящему времени 34 445 человек, в том числе 53 за сутки.

В стационарах на лечении остаётся 491 пациент, ещё 373 носителя лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 676 коек, занято — 491, свободно — 185 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,6%», — отметили в оперштабе.