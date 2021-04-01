Джакарта, , 09:49 — REGNUM Старший научный сотрудник центра изучения радикализма Муха Тауфикуррохмана заявил, что сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали социальные сети, чтобы призвать к новым атакам в Индонезии после терактов в Макассаре, сообщает Sindonews.

Основываясь на мониторинге закрытых групп в социальных сетях, аналитик заявил, что сигналы поступали из индонезийских и одной малайзийской группы.

По его словам, в этих группах призывали к использованию более мощных бомб.

Согласно данным национальной полиции Индонезии, в ходе рейдов в Джакарте было обнаружено 5,5 кг взрывчатых веществ, а также пять самодельных бомб.

Напомним, несколько террористических атак было совершено в Индонезии в последнее время. В результате теракта, произошедшего в Индонезии 28 марта 2021 года, в Вербное воскресенье, пострадали 20 человек. 31 марта 2021 года в столице Индонезии Джакарте было совершено нападение на главное управление полиции.

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