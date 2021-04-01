Буффало, США, , 09:47 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Баффало» дубль оформил защитник Брэндон Монтур. Ещё по шайбе забросили Сэм Райнхарт, Кёртис Лазар, Стивен Фогарти и Кейси Миттельштадт.

В составе «Филадельфии» единственный гол забил российский защитник Иван Проворов.

Таким образом, «Баффало» прервал серию из 18 поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущий раз команда выигрывала 24 февраля — у «Нью-Джерси» (4:1).

В настоящее время «Баффало» занимает восьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 19 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 38 очками.

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