Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Приморский проспект Санкт-Петербурга встал в 7-километровую пробку из-за ДТП на Ушаковском путепроводе. Об этом 1 апреля сообщает сервис «Яндекс. карты». В свою очередь очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» сообщают, что из-за аварии «встал» весь Приморский район — от Лисьего Носа до подъездов к центру города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пробка

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло около 06:40 мск 1 апреля. В результате столкновения нескольких легковых транспортных средств к 9 часам утра образовалась пробка длиной почти 7 км, которая окрасила карту в «бордовый» цвет. Кроме того, из-за аварии на путепроводе плотно стоят улицы Яхтенная и Савушкина, Коломяжский проспект в сторону центра и проспекты Испытателей, Северный.

В целом дорожная ситуация в городе оценивается в шесть баллов.