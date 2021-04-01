Москва, , 09:47 — REGNUM Власти РФ должны создавать как можно больше стимулов для того, чтобы граждане думали не только о депозитах или фондовых рынках, но и о том, чтобы открывать свой бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил член правления Торгово-промышленной палаты Московской области, руководитель регионального отделения «Партии роста» в Московской области, предприниматель Олег Чернов. Так он прокомментировал прогноз одного из руководителей ВТБ о том, что рынок сбережений в РФ может вырасти на 14% в 2021 году.

«Если вырастет рынок сбережений, это хороший знак — значит, у населения есть что хранить. Но важный вопрос в том, кому доверят сбережения граждане. Нужно правильно выбирать того, кто грамотно распорядится вашими средствами, — сказал Чернов. — При цивилизованном финансовом рынке объем сбережений населения и его увеличение должны сыграть на понижение процентных ставок по кредитам, чтобы экономика страны развивалась. Из негатива можно выделить недостаточную финансовую грамотность и активность населения в желании распоряжаться самим своими ресурсами. Нужно создавать больше стимулов для того, чтобы люди думали не только о депозитах или фондовых рынках, а открывали свой бизнес».

И государство, как полагает Чернов, должно создать максимум условий для этого через программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что нет ничего плохого в том, что граждане России инвестируют в активы фондового рынка, который превратился в альтернативу банковскому депозиту.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, чем рискуют граждане РФ, выходя на фондовый рынок