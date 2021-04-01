Оренбург, , 09:45 — REGNUM Сотрудники пресс-службы Управления Росгвардии по Оренбургской области составили в честь 1 апреля (Дня смеха) подборку курьезных происшествий, преступлений, задержаний, виновники которых отличились своей незадачливостью. Все инциденты произошли в 2018—2020 годы.

«Таким антирейтингом росгвардейцы хотят предостеречь от необдуманных поступков и подтвердить, что наказание всегда настигнет преступника», — отметили в ведомстве.

В ТОП вошли шесть случаев. Так, в декабре 2020 года в Бугуруслане бойцы Росгвардии прибыли по тревожному сигналу к одному из домов. Они обнаружили следы на снегу, ведущие к открытому окну цокольного этажа, рядом на земле лежали две монтировки и осколки стекла. Стало ясно — произошло незаконное проникновение на объект. Внутри были обнаружены двое неизвестных граждан, закрывшихся в ванной комнате. Злоумышленники были задержаны.

Также зимой 2020 года в Бугуруслане произошел грабеж. В подъезде по переулку Гвардейский молодежь распивала алкогольные напитки. Один из молодых людей выхватил из рук местной жительницы сотовый телефон, после компания скрылась. По горячим следам парни был задержаны, но свою причастность к грабежу отрицали. Внезапно в кармане куртки одного из злоумышленников зазвонил украденный телефон. Отпираться стало бессмысленно, а женщина опознала грабителя.

В ноябре 2020 года в Оренбурге выезжали по тревоге в охраняемый магазин. По словам продавца, днем ранее несколько молодых людей похитили 12 бутылок пива. И вот они снова пришли за «добавкой». Узнавшая похитителей женщина отказала в продаже и нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы быстро разыскали компанию, а продавец опознала злоумышленников.

В сентябре 2020 года в Оренбурге мужчина приобрел в магазине букет цветов. Однако горожанину не понравилось, что растения начали увядать, и он решил сдать товар обратно и вернуть потраченные на него деньги. Видимо, для большей убедительности мужчина решил взять с собой нож. Продавец испугалась и нажала тревожную кнопку. Спустя считанные минуты на место преступления прибыл экипаж Росгвардии и задержал «героя».

В апреле злоумышленник разбил стекло холодильника и открыто похитил 3 банки энергетического напитка на АЗС в Орске. Инцидент произошел в присутствии сотрудников автозаправки, которые тут же вызвали экипаж Росгвардии.

В ноябре 2018 года в Оренбурге экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что в административное здание на Шарлыкском шоссе совершено проникновение. Злоумышленник с помощью лестницы залез на третий этаж, выдавил окно и успел зайти в несколько кабинетов, используя гвоздодер для вскрытия дверных замков. В одном из офисных помещений, отжав дверцы металлического ящика, он похитил более 140 тысяч рублей. После этого вор уснул в кожаном кресле. Проснуться его попросили уже росгвардейцы.