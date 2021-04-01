Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии в городе Канаше сегодня, 1 апреля, произошёл крупный пожар на площади 900 кв. метров на крыше жилого дома. Эвакуировано 170 человек, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашской Республики.

Информация о происшествии поступила в 03:28, возгорание произошло по улице Разина на крыше пятиэтажного многоквартирного дома. Открытое горение было ликвидировано к 5 утра.

В ГКЧС отмечают, что погибших нет, из дома эвакуировали 170 человек, включая 15 детей. Их временно разместили в школе № 3 и школе-интернате.

По данным ведомства, огнём уничтожена кровля на площади 900 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года в Чувашии произошло 284 пожара, в том числе за последние сутки — пять. Жертвами огненной стихии стали 30 человек, травмированы 16 человек. Ущерб оценивается в 7 млн рублей.