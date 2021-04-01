Москва, , 09:44 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложили проводить комплексную проверку любого имущества чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Проверять нужно не только наличие дорогой недвижимости. Ведь коррупционер может вложить украденные у государства средства в другие дорогостоящие активы», — объяснил лидер партии Сергей Миронов.

Кроме того, он предлагает расширить круг родственников коррупционеров для проведения проверок.

«По действующему законодательству, помимо госслужащих, проверку проходят их самые близкие родственники — жены, мужья и несовершеннолетние дети. Коррупционеры это отлично знают, и чтобы скрыть «своё добро», всё незаконно нажитое имущество они оформляют на других родственников. Именно по этой причине вместе с ними проверять надо родителей, бабушек, дедушек, внуков, а даже сводных братьев и сестёр», — указал парламентарий.

Одновременно к изучению источников доходов чиновников предлагается привлечь представителей общественности и СМИ.

«Сейчас направить запрос о проведения проверки могут сотрудники правоохранительных органов. По нашему мнению, такую возможность должны иметь лидеры общероссийских партий и политических объединений, представители Общественной палаты РФ и редакции общероссийских СМИ. Очень часто они получают неофициальную информацию, которая может пролить свет на источники обогащения коррупционеров», — подчеркнул парламентарий.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.

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