Челябинск, , 09:51 — REGNUM Вещества, способные останавливать размножение и функционирование вируса SARS-CoV-2, учёные нашли в плесневых грибах рода Aspergillus. Об этом пишет 1 апреля газета «Известия».

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Учёные из Южно-Уральского государственного университета и их зарубежные коллеги изучили грибы Aspergillus и выяснили, что вещества из них образуют комплекс с ферментами протеазой и РНК-репликазой и блокируют их активность. Первый фермент отвечает за разложение белков и питание коронавируса, второй — за размножение и адаптацию к организму хозяина.

«Это те же грибы, которые вызывают поражение лёгких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет», — пояснил начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин.

Он добавил, что речь идёт о выделенных из плесени низколемокулярных соединениях, которые не способны размножаться.

Учёные предполагают, что на основе выделенных из грибов соединений можно создать препарат с сильным противовирусным действием. Он будет не такой токсичный, как существующие лекарства. Дальнейшие исследования пройдут в Университете Дели (Индия) и в Университете Пернамбуку (Бразилия).

На разработку лекарства от коронавируса учёные получили грант от стран — участниц БРИКС. На два года выделено по 5 млн рублей.