Москва, , 09:45 — REGNUM Власти Белоруссии надеются на то, что единый с Россией газовый рынок заработает с 1 января 2022 года. Об этом 1 апреля заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко в интервью «Российской газете».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

"Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», — сказал он.

Также Семашко добавил, что в настоящее время идет обсуждение создания объединенной энергосистемы России и Белоруссии.

«Должны быть созданы одинаковые условия работы. И стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу, и т. д. Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси», — уточнил белорусский дипломат.

Кроме того, он отметил, что существующие линии электропередачи между двумя странами позволяют пропускать где-то 7−8 млрд киловатт-часов.

«В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси», — указал Семашко. При этом, по прогнозам дипломата, на первом этапе рынок будет объединен за три-четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США восстановят санкции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были отменены ранее.